Imenik podjetij
Underdog Fantasy
Underdog Fantasy Plače

Plače Underdog Fantasy se gibljejo od $145,000 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $215,912 za Oblikovalec izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Underdog Fantasy. Zadnja posodobitev: 10/12/2025

$160K

Programski inženir
Median $145K
Oblikovalec izdelkov
Median $216K

UX oblikovalec

Kadrovik
Median $183K

Vodja izdelkov
$166K
Vodja programskega inženiringa
$169K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Underdog Fantasy so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at Underdog Fantasy is Oblikovalec izdelkov with a yearly total compensation of $215,912. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Underdog Fantasy is $169,150.

Drugi viri