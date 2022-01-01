Imenik podjetij
Under Armour
Under Armour Plače

Plače Under Armour se gibljejo od $32,401 skupnega letnega nadomestila za Prodaja na spodnjem koncu do $284,415 za Modni oblikovalec na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Under Armour. Zadnja posodobitev: 9/21/2025

$160K

Programski inženir
Median $128K
Vodja izdelkov
Median $96.8K
Vodja podatkovne znanosti
$240K

Podatkovni znanstvenik
Median $118K
Modni oblikovalec
$284K
Človeški viri
$172K
Informacijski tehnolog (IT)
$165K
Trženje
$162K
Trženjske operacije
$86.2K
Strojni inženir
$123K
Kadrovik
$107K
Prodaja
$32.4K
Analitik kibernetske varnosti
$163K
Vodja programskega inženiringa
$190K
Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at Under Armour is Modni oblikovalec at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $284,415. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Under Armour is $144,903.

Drugi viri