Unacademy
Unacademy Plače

Plače Unacademy se gibljejo od $7,437 skupnega letnega nadomestila za Poslovni razvoj na spodnjem koncu do $108,771 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Unacademy. Zadnja posodobitev: 10/12/2025

$160K

Programski inženir
Median $31.3K

Backend programski inženir

Vodja izdelkov
Median $28.8K
Računovodja
$101K

Poslovni analitik
$29.9K
Poslovni razvoj
$7.4K
Podatkovni analitik
$30.1K
Podatkovni znanstvenik
$42.6K
Človeški viri
$63.9K
Trženje
$48.4K
Oblikovalec izdelkov
$21.6K
Vodja programa
$26.2K
Prodaja
Median $8.1K
Vodja programskega inženiringa
Median $109K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Unacademy so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Unacademy je Vodja programskega inženiringa z letnim skupnim plačilom $108,771. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Unacademy je $30,102.

