umlaut
umlaut Plače

Plače umlaut se gibljejo od $43,418 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $98,505 za Vodja tehniškega programa na zgornjem koncu.

$160K

Industrijski oblikovalec
$53.7K
Informacijski tehnolog (IT)
$53.2K
Programski inženir
$43.4K

Vodja tehniškega programa
$98.5K
Drugi viri