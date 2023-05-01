Imenik podjetij
Ultima Genomics
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Ultima Genomics Plače

Plače Ultima Genomics se gibljejo od $110,445 skupnega letnega nadomestila za Strojni inženir na spodnjem koncu do $195,975 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Ultima Genomics. Zadnja posodobitev: 9/21/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Biomedicinski inženir
$189K
Strojni inženir
$152K
Strojni inženir
$110K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Programski inženir
$196K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes Ultima Genomics on Programski inženir at the Common Range Average level aastase kogutasuga $195,975. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte Ultima Genomics keskmine aastane kogutasu on $170,643.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Ultima Genomics

Povezana podjetja

  • Pinterest
  • Lyft
  • PayPal
  • Stripe
  • Microsoft
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri