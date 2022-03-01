Imenik podjetij
Ulta Beauty Plače

Plače Ulta Beauty se gibljejo od $120,146 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni znanstvenik na spodnjem koncu do $172,000 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Ulta Beauty. Zadnja posodobitev: 9/21/2025

$160K

Programski inženir
Median $172K
Podatkovni znanstvenik
$120K
Oblikovalec izdelkov
$126K

Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at Ulta Beauty is Programski inženir with a yearly total compensation of $172,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ulta Beauty is $125,625.

