Imenik podjetij
Ujjivan Small Finance Bank
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Ujjivan Small Finance Bank Plače

Plače Ujjivan Small Finance Bank se gibljejo od $5,284 skupnega letnega nadomestila za Operacije službe za stranke na spodnjem koncu do $49,563 za Arhitekt rešitev na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Ujjivan Small Finance Bank. Zadnja posodobitev: 9/21/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Operacije službe za stranke
$5.3K
Trženje
$17.1K
Arhitekt rešitev
$49.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Ujjivan Small Finance Bank je Arhitekt rešitev at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $49,563. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Ujjivan Small Finance Bank je $17,134.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Ujjivan Small Finance Bank

Povezana podjetja

  • Intuit
  • Microsoft
  • Square
  • LinkedIn
  • Coinbase
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri