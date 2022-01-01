Imenik podjetij
Udemy
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Udemy Plače

Plače Udemy se gibljejo od $48,676 skupnega letnega nadomestila za Vodja izdelkov na spodnjem koncu do $382,500 za Upravnik nepremičnin na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Udemy. Zadnja posodobitev: 9/20/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
IC1 $153K
IC2 $177K
IC3 $205K
IC4 $258K
IC5 $371K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Podatkovni znanstvenik
L3 $165K
L4 $237K
Trženje
Median $166K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Oblikovalec izdelkov
Median $165K
Kadrovik
Median $115K
Vodja programskega inženiringa
Median $117K
Vodja poslovnih operacij
$135K
Poslovni analitik
$255K
Služba za stranke
$275K
Vodja podatkovne znanosti
$72.1K
Trženjske operacije
$139K
Vodja izdelkov
$48.7K
Vodja programa
$117K
Vodja projekta
$172K
Upravnik nepremičnin
$383K
Prodaja
$122K
Arhitekt rešitev
$218K
Vodja tehniškega programa
$147K
Tveganostni kapitalist
$291K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Udemy je Upravnik nepremičnin at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $382,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Udemy je $165,334.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Udemy

Povezana podjetja

  • Poshmark
  • Tesla
  • Yelp
  • Coursera
  • Expedia
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri