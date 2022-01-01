Imenik podjetij
Udaan
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

Udaan Plače

Plače Udaan se gibljejo od $3,482 skupnega letnega nadomestila za Računovodja na spodnjem koncu do $118,850 za Poslovni razvoj na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Udaan. Zadnja posodobitev: 9/12/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Programski inženir
L1 $32.1K
L2 $39K
L3 $64.9K
L4 $105K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Podatkovni znanstvenik
Median $60K
Vodja programskega inženiringa
Median $75.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Vodja izdelkov
Median $85.4K
Računovodja
$3.5K
Poslovni analitik
$27.9K
Poslovni razvoj
$119K
Podatkovni analitik
$17.4K
Modni oblikovalec
$10.7K
Finančni analitik
$38.8K
Človeški viri
$33.6K
Pravni oddelek
$34.7K
Trženje
$59.6K
Oblikovalec izdelkov
$36.4K
Vodja programa
$58.9K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Udaan so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Imate vprašanje? Vprašajte skupnost.

Obiščite skupnost Levels.fyi, kjer se lahko povezujete z zaposlenimi iz različnih podjetij, pridobite nasvete za kariero in še več.

Obiščite zdaj!

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Udaan je Poslovni razvoj at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $118,850. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Udaan je $38,861.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Udaan

Povezana podjetja

  • Razorpay
  • MRI Software
  • Cashfree
  • Hexaware Technologies
  • Revature
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri