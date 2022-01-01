Imenik podjetij
Ubisoft
Ubisoft Plače

Plače Ubisoft se gibljejo od $20,193 skupnega letnega nadomestila za Poslovni analitik na spodnjem koncu do $178,500 za Vodja tehniškega programa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Ubisoft. Zadnja posodobitev: 9/20/2025

$160K

Programski inženir
L1 $57.1K
L2 $63.1K
L3 $83K
L4 $121K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Spletni razvijalec

Programski inženir video iger

Raziskovalec

Vodja izdelkov
Median $108K
Vodja programskega inženiringa
Median $116K

Podatkovni analitik
Median $48.8K
Podatkovni znanstvenik
Median $70K
Vodja projekta
Median $65.4K
Trženje
Median $111K
Arhitekt rešitev
Median $119K
Poslovni analitik
$20.2K
Grafični oblikovalec
$58.8K
Informacijski tehnolog (IT)
$79.9K
Trženjske operacije
$50.5K
Oblikovalec izdelkov
$126K
Vodja oblikovanja izdelkov
$164K
Vodja tehniškega programa
$179K
UX raziskovalec
$81.4K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Ubisoft je Vodja tehniškega programa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $178,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Ubisoft je $81,405.

