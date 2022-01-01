Imenik podjetij
Twilio Plače

Plače Twilio se gibljejo od $25,870 skupnega letnega nadomestila za Človeški viri na spodnjem koncu do $623,924 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Twilio. Zadnja posodobitev: 10/18/2025

Programski inženir
IC1 $148K
IC2 $217K
IC3 $279K
IC4 $493K
IC5 $582K
IC6 $624K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Inženir podatkov

Produkcijski programski inženir

Vodja izdelkov
L2 $169K
L3 $225K
L4 $409K
L5 $328K
L6 $574K
Vodja programskega inženiringa
M3 $267K
M4 $386K
M5 $543K
M6 $559K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Prodaja
L2 $174K
L3 $222K
L4 $264K
L5 $385K

Izvršni direktor računa

Oblikovalec izdelkov
L2 $127K
L3 $192K
L4 $236K
L5 $260K

UX oblikovalec

Kadrovik
L2 $112K
L3 $160K
L4 $180K
L5 $273K
Trženje
L3 $145K
L4 $241K
Podatkovni analitik
Median $142K
Prodajni inženir
Median $256K
Podatkovni znanstvenik
Median $303K
Finančni analitik
Median $170K
Vodja oblikovanja izdelkov
Median $225K
Vodja programa
Median $189K
Poslovni analitik
Median $150K
Služba za stranke
Median $96K
Vodja projekta
Median $248K
Računovodja
$103K

Technical Accountant

Administrativni asistent
$175K
Poslovne operacije
$272K
Vodja poslovnih operacij
$304K
Poslovni razvoj
$246K
Vodja osebja
$195K
Operacije službe za stranke
$220K
Uspeh strank
$75.3K
Vodja podatkovne znanosti
$89.1K
Človeški viri
$25.9K
Information Technologist (IT)
Median $108K
Pravni oddelek
$151K
Trženjske operacije
$207K
Revenue Operations
$221K
Cybersecurity Analyst
$231K
Arhitekt rešitev
$195K
Technical Account Manager
Median $220K
Vodja tehniškega programa
$179K
Tehnični pisatelj
$238K
UX raziskovalec
$126K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Twilio so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Twilio so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Twilio so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Twilio je Programski inženir at the IC6 level z letnim skupnim plačilom $623,924. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Twilio je $220,710.

