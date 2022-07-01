Imenik podjetij
Turvo
Turvo Plače

Plače Turvo se gibljejo od $26,333 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $286,425 za Oblikovalec izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Turvo. Zadnja posodobitev: 9/11/2025

$160K

Programski inženir
Median $26.3K
Vodja programskega inženiringa
Median $83.3K
Oblikovalec izdelkov
$286K

Pogosta vprašanja

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Turvo

