Mediana Vodja programskega inženirstva nadomestila in Germany pri trivago znaša skupaj €83.3K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete trivago. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025

Mediani paket
company icon
trivago
Software Engineering Manager
Dusseldorf, NW, Germany
Skupaj na leto
€83.3K
Raven
-
Osnovna plača
€83.3K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
10 Leta
Najnovejše prijave plač
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri trivago in Germany znaša letno skupno plačilo €114,680. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri trivago za vlogo Vodja programskega inženirstva in Germany je €83,334.

