Mediana Programski inženir nadomestila in China pri Trip.com znaša skupaj CN¥399K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Trip.com. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025

Mediani paket
company icon
Trip.com
Backend Software Engineer
Shanghai, SH, China
Skupaj na leto
CN¥399K
Raven
hidden
Osnovna plača
CN¥319K
Stock (/yr)
CN¥0
Bonus
CN¥79.9K
Leta v podjetju
2-4 Leta
Leta izkušenj
2-4 Leta
Najnovejše prijave plač
Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Trip.com in China znaša letno skupno plačilo CN¥905,465. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Trip.com za vlogo Programski inženir in China je CN¥372,331.

