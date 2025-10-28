Imenik podjetij
Mediana Vodja produktov nadomestila in China pri Trip.com znaša skupaj CN¥758K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Trip.com. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025

Mediani paket
company icon
Trip.com
Senior Product Manager
Shanghai, SH, China
Skupaj na leto
CN¥758K
Raven
L5
Osnovna plača
CN¥485K
Stock (/yr)
CN¥152K
Bonus
CN¥121K
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
10 Leta
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja produktov pri Trip.com in China znaša letno skupno plačilo CN¥1,175,529. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Trip.com za vlogo Vodja produktov in China je CN¥541,157.

