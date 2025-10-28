Imenik podjetij
Povprečno UX raziskovalec skupno nadomestilo in Australia pri TripAdvisor se giblje od A$181K do A$247K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete TripAdvisor. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025

Povprečno skupno nadomestilo

A$196K - A$232K
Australia
Običajen razpon
Možen razpon
A$181KA$196KA$232KA$247K
Običajen razpon
Možen razpon

Don't get lowballed

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri TripAdvisor so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za UX raziskovalec pri TripAdvisor in Australia znaša letno skupno plačilo A$247,457. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri TripAdvisor za vlogo UX raziskovalec in Australia je A$180,751.

