Programski inženir nadomestilo in United States pri TripAdvisor se giblje od $133K na year za SE1 do $321K na year za PSE1. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $251K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete TripAdvisor. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025

Naziv stopnje Skupaj Osnova Delnice (/yr) Bonus SE1 Software Engineer 1 ( Začetna stopnja ) $133K $112K $13.1K $7.4K SE2 Software Engineer 2 $173K $132K $31.4K $10.2K SSE Senior Software Engineer $233K $168K $49.2K $15.3K PSE1 Principal Software Engineer $321K $199K $93K $28.7K Prikaži 2 Več stopenj

Razpored pridobivanja Glavna 25 % LETO 1 25 % LETO 2 25 % LETO 3 25 % LETO 4 Vrsta delnic RSU Pri TripAdvisor so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja: 25 % se pridobi v 1st - LETO ( 25.00 % letno )

25 % se pridobi v 2nd - LETO ( 6.25 % četrtletno )

25 % se pridobi v 3rd - LETO ( 6.25 % četrtletno )

25 % se pridobi v 4th - LETO ( 6.25 % četrtletno )

