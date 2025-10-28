Imenik podjetij
Poslovne operacije nadomestilo in United States pri TripAdvisor znaša €54.6K na year za SE2. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete TripAdvisor. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025

Povprečno skupno nadomestilo

€44.7K - €54.1K
Spain
Običajen razpon
Možen razpon
€41.2K€44.7K€54.1K€57.6K
Običajen razpon
Možen razpon
Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.6K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri TripAdvisor so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Poslovne operacije pri TripAdvisor in United States znaša letno skupno plačilo €57,614. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri TripAdvisor za vlogo Poslovne operacije in United States je €41,224.

