Poslovne operacije nadomestilo in United States pri TripAdvisor znaša €54.6K na year za SE2. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete TripAdvisor. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025
Povprečno skupno nadomestilo
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
SE1
€ --
€ --
€ --
€ --
SE2
€54.6K
€41.3K
€8.6K
€4.8K
SSE
€ --
€ --
€ --
€ --
PSE1
€ --
€ --
€ --
€ --
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri TripAdvisor so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)