Poslovne operacije nadomestilo in United States pri TripAdvisor znaša €54.6K na year za SE2. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete TripAdvisor. Nazadnje posodobljeno: 10/28/2025

Povprečno skupno nadomestilo €44.7K - €54.1K Spain Običajen razpon Možen razpon €41.2K €44.7K €54.1K €57.6K Običajen razpon Možen razpon

Povprečna Nadomestilo po Stopnja Dodaj komp. Primerjaj stopnje

Naziv stopnje Skupaj Osnova Delnice (/yr) Bonus SE1 € -- € -- € -- € -- SE2 €54.6K €41.3K €8.6K €4.8K SSE € -- € -- € -- € -- PSE1 € -- € -- € -- € -- Prikaži 1 Več stopenj

Razpored pridobivanja Glavna 25 % LETO 1 25 % LETO 2 25 % LETO 3 25 % LETO 4 Vrsta delnic RSU Pri TripAdvisor so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja: 25 % se pridobi v 1st - LETO ( 25.00 % letno )

25 % se pridobi v 2nd - LETO ( 6.25 % četrtletno )

25 % se pridobi v 3rd - LETO ( 6.25 % četrtletno )

25 % se pridobi v 4th - LETO ( 6.25 % četrtletno )

Kakšen je razpoред pridobivanja pri TripAdvisor ?

