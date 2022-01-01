Imenik podjetij
TripActions Plače

Plače TripActions se gibljejo od $74,990 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni znanstvenik na spodnjem koncu do $227,000 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri TripActions. Zadnja posodobitev: 9/13/2025

$160K

Podatkovni analitik
$84.9K
Podatkovni znanstvenik
Median $75K
Finančni analitik
$116K

Oblikovalec izdelkov
$108K
Vodja izdelkov
Median $227K
Vodja projekta
$129K
Prodaja
$84.6K
Programski inženir
Median $220K
Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at TripActions is Vodja izdelkov with a yearly total compensation of $227,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at TripActions is $111,712.

