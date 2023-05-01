Imenik podjetij
Treasury Prime Plače

Plače Treasury Prime se gibljejo od $149,243 skupnega letnega nadomestila za Vodja izdelkov na spodnjem koncu do $223,151 za Uspeh strank na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Treasury Prime. Zadnja posodobitev: 10/27/2025

Programski inženir
Median $170K

Backend programski inženir

Uspeh strank
$223K
Vodja izdelkov
$149K

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Treasury Prime je Uspeh strank at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $223,151. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Treasury Prime je $170,000.

