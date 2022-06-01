Imenik podjetij
TravelPerk
TravelPerk Plače

Plače TravelPerk se gibljejo od $51,178 skupnega letnega nadomestila za Prodaja na spodnjem koncu do $152,176 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri TravelPerk. Zadnja posodobitev: 10/27/2025

Programski inženir
Median $82.4K

Full-Stack programski inženir

Vodja izdelkov
Median $152K
Operacije službe za stranke
$113K

Človeški viri
$86.6K
Prodaja
$51.2K
Vodja programskega inženiringa
$97.2K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri TravelPerk so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri TravelPerk je Vodja izdelkov z letnim skupnim plačilom $152,176. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri TravelPerk je $91,918.

