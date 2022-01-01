Imenik podjetij
Trainline
Trainline Plače

Plače Trainline se gibljejo od $35,148 skupnega letnega nadomestila za Trženje na spodnjem koncu do $142,353 za Vodja izdelkov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Trainline. Zadnja posodobitev: 10/27/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Programski inženir
Median $107K

Full-Stack programski inženir

Vodja izdelkov
Median $142K
Vodja programskega inženiringa
Median $122K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Oblikovalec izdelkov
Median $74.5K
Poslovni analitik
Median $84.9K
Podatkovni analitik
$83.1K
Podatkovni znanstvenik
$76.5K
Information Technologist (IT)
$84K
Trženje
$35.1K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Najbolje plačana pozicija pri Trainline je Vodja izdelkov z letnim skupnim plačilom $142,353. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Trainline je $84,017.

