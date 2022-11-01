Imenik podjetij
Trafigura
Trafigura Plače

Plače Trafigura se gibljejo od $27,624 skupnega letnega nadomestila za Človeški viri na spodnjem koncu do $437,175 za Podatkovni znanstvenik na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Trafigura. Zadnja posodobitev: 10/27/2025

Poslovni analitik
$76.2K
Podatkovni znanstvenik
$437K
Človeški viri
$27.6K

Programski inženir
$161K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Trafigura je Podatkovni znanstvenik at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $437,175. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Trafigura je $118,524.

