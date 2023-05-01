Adresár Spoločností
TRADE X
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť
Top poznatky
  • Prispejte niečím jedinečným o TRADE X, čo by mohlo byť užitočné pre ostatných (napr. tipy na pohovor, výber tímov, jedinečná kultúra, atď).
    • O nás

    TRADE X is a global automotive trading platform that connects authorized buyers and sellers worldwide. It offers a full-service trading solution, handling logistics, compliance, and trade finance.

    tradexport.com
    Webstránka
    2018
    Rok založenia
    126
    # Zamestnancov
    $10M-$50M
    Odhadovaný príjem
    Sídlo

    Získajte overené platy do svojej schránky

    Prihláste sa na odber overených ponúk.Dostanete podrobný rozpis kompenzačných detailov e-mailom. Dozvedieť sa viac

    Táto stránka je chránená reCAPTCHA a spoločnosťou Google Pravidlá ochrany osobných údajov a Podmienky služby platia.

    Odporúčané ponuky práce

      Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre TRADE X

    Súvisiace spoločnosti

    • Square
    • Tesla
    • Spotify
    • Coinbase
    • Flipkart
    • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

    Ďalšie zdroje