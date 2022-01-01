Adresár Spoločností
Toyota USA Platy

Platový rozsah Toyota USA sa pohybuje od $76,500 v celkovej kompenzácii ročne pre Tehnični vodja programa na spodnom konci do $194,000 pre Vodja razvoja programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Toyota USA. Naposledy aktualizované: 8/20/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
14 $104K
15 $134K
16 $154K

Polno-stack programski inženir

Podatkovni inženir

Znanstvenik podatkov
15 $161K
16 $133K
Strojni inženir
Median $96K

Poslovni analitik
Median $100K
Vodja projekta
Median $115K
Vodja izdelka
Median $137K
Vodja razvoja programske opreme
Median $194K
Kemijski inženir
$102K
Služba za stranke
$79.6K
Analitik podatkov
$131K
Finančni analitik
$147K
Človeški viri
$151K
Oblikovalec izdelkov
Median $120K
Vodja programa
$106K
Kadrovik
$95.5K
Prodaja
$79K
Analitik kibernetske varnosti
$80.4K
Arhitekt rešitev
$166K
Tehnični vodja programa
$76.5K
Raziskovalec uporabniške izkušnje
$106K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Toyota USA je Vodja razvoja programske opreme s ročnou celkovou kompenzáciou $194,000. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Toyota USA je $115,000.

