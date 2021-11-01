Adresár Spoločností
Toshiba Platy

Platový rozsah Toshiba sa pohybuje od $30,845 v celkovej kompenzácii ročne pre Tehnični vodja programa na spodnom konci do $208,035 pre Prodaja na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Toshiba. Naposledy aktualizované: 8/20/2025

$160K

Znanstvenik podatkov
Median $119K
Razvoj poslovanja
$152K
Strojni inženir
$43.5K

Strojni inženir
$115K
Vodja programa
$136K
Vodja projekta
$118K
Prodaja
$208K
Razvijalec programske opreme
$38K
Vodja razvoja programske opreme
$189K
Tehnični vodja programa
$30.8K
The highest paying role reported at Toshiba is Prodaja at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $208,035. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Toshiba is $118,139.

