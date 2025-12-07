Programski inženir nadomestilo in Netherlands pri TomTom se giblje od €60.1K na year za Software Engineer I do €116K na year za Staff Software Engineer I. Mediana yearnega nadomestila in Netherlands znaša skupaj €72.7K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete TomTom. Nazadnje posodobljeno: 12/7/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Software Engineer I
$69.3K
$69.3K
$0
$0
Software Engineer II
$83.5K
$83.5K
$0
$0
Software Engineer III
$88.9K
$88.2K
$0
$696
Software Engineer IV
$115K
$111K
$0
$4.1K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
Nobena plača ni bila najdena
