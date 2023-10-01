Imenik podjetij
Tiket.com
Tiket.com Plače

Plače Tiket.com se gibljejo od $10,432 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec izdelkov na spodnjem koncu do $26,130 za Podatkovni znanstvenik na zgornjem koncu. Zadnja posodobitev: 10/16/2025

Programski inženir
Median $14.4K

Backend programski inženir

Vodja izdelkov
Median $24.1K
Poslovni analitik
$10.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Podatkovni analitik
$14.1K
Podatkovni znanstvenik
$26.1K
Oblikovalec izdelkov
$10.4K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Tiket.com je Podatkovni znanstvenik at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $26,130. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Tiket.com je $14,215.

