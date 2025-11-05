Povprečno Kadrovik skupno nadomestilo in Romania pri Tide se giblje od RON 151K do RON 211K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Tide. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025
Povprečno skupno nadomestilo
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Tide so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)