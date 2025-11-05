Imenik podjetij
Tide
Tide Kadrovik Plače

Povprečno Kadrovik skupno nadomestilo in Romania pri Tide se giblje od RON 151K do RON 211K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Tide. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Povprečno skupno nadomestilo

RON 163K - RON 190K
Romania
Običajen razpon
Možen razpon
RON 151KRON 163KRON 190KRON 211K
Običajen razpon
Možen razpon

Block logo
+RON 256K
Robinhood logo
+RON 393K
Stripe logo
+RON 88.3K
Datadog logo
+RON 155K
Verily logo
+RON 97.1K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Tide so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Kadrovik pri Tide in Romania znaša letno skupno plačilo RON 211,271. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Tide za vlogo Kadrovik in Romania je RON 150,908.

