Mediana Vodja produktov nadomestila in India pri Tide znaša skupaj ₹3.15M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Tide. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Mediani paket
company icon
Tide
Product Manager
Hyderabad, TS, India
Skupaj na leto
₹3.15M
Raven
A3
Osnovna plača
₹3.15M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
6 Leta
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Tide so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja produktov pri Tide in India znaša letno skupno plačilo ₹6,820,629. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Tide za vlogo Vodja produktov in India je ₹3,154,067.

