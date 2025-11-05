Imenik podjetij
Povprečno Oblikovalec produktov skupno nadomestilo in United Kingdom pri Tide se giblje od £38.6K do £54.9K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Tide. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Povprečno skupno nadomestilo

£43.8K - £49.8K
United Kingdom
Običajen razpon
Možen razpon
£38.6K£43.8K£49.8K£54.9K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Tide so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Oblikovalec produktov pri Tide in United Kingdom znaša letno skupno plačilo £54,933. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Tide za vlogo Oblikovalec produktov in United Kingdom je £38,639.

