Povprečno Vodja podatkovne znanosti skupno nadomestilo in India pri Tide se giblje od ₹7.67M do ₹10.73M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Tide. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Povprečno skupno nadomestilo

₹8.3M - ₹9.65M
India
Običajen razpon
Možen razpon
₹7.67M₹8.3M₹9.65M₹10.73M
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Tide so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja podatkovne znanosti pri Tide in India znaša letno skupno plačilo ₹10,732,501. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Tide za vlogo Vodja podatkovne znanosti in India je ₹7,666,072.

