Mediana Prodaja nadomestila in United States pri TIBCO Software znaša skupaj $215K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete TIBCO Software. Nazadnje posodobljeno: 11/4/2025

Mediani paket
company icon
TIBCO Software
Sales
hidden
Skupaj na leto
$150K
Raven
-
Osnovna plača
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
5 Leta
Najnovejše prijave plač
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Prodaja pri TIBCO Software in United States znaša letno skupno plačilo $246,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri TIBCO Software za vlogo Prodaja in United States je $115,000.

