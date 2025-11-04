Imenik podjetij
TIAA
TIAA Vodja programskega inženirstva Plače

Mediana Vodja programskega inženirstva nadomestila in India pri TIAA znaša skupaj ₹4.8M na year.

Mediani paket
company icon
TIAA
Software Engineering Manager
Pune, MH, India
Skupaj na leto
₹4.8M
Raven
L7
Osnovna plača
₹4.8M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Leta v podjetju
7 Leta
Leta izkušenj
13 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri TIAA?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Prispevaj

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri TIAA in India znaša letno skupno plačilo ₹6,222,880. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri TIAA za vlogo Vodja programskega inženirstva in India je ₹4,796,054.

