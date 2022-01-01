thredUP Plače

Plače thredUP se gibljejo od $91,728 skupnega letnega nadomestila za Vodja produktov na spodnjem koncu do $226,000 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri thredUP . Zadnja posodobitev: 11/16/2025