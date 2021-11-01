Imenik podjetij
Thrasio
Thrasio Plače

Plače Thrasio se gibljejo od $51,640 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni analitik na spodnjem koncu do $201,000 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Thrasio. Zadnja posodobitev: 10/15/2025

Programski inženir
Median $60K
Podatkovni znanstvenik
Median $180K
Vodja izdelkov
Median $150K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Poslovne operacije
$114K
Poslovni analitik
$124K
Poslovni razvoj
$130K
Podatkovni analitik
$51.6K
Naložbeni bančnik
$141K
Trženje
$194K
Vodja projekta
$122K
Vodja programskega inženiringa
$201K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Thrasio je Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $201,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Thrasio je $130,345.

