ThousandEyes Plače

Plače ThousandEyes se gibljejo od $38,997 skupnega letnega nadomestila za Uspeh strank na spodnjem koncu do $673,891 za Prodaja na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri ThousandEyes. Zadnja posodobitev: 11/16/2025
33%
LETO 1
33%
LETO 2
34%
LETO 3
Pri ThousandEyes so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
33% se pridobi v 1st-LETO (33.00% letno)
33% se pridobi v 2nd-LETO (11.00% na obdobje)
34% se pridobi v 3rd-LETO (11.33% na obdobje)
