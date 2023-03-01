Imenik podjetij
ThousandEyes Plače

Plače ThousandEyes se gibljejo od $38,997 skupnega letnega nadomestila za Uspeh strank na spodnjem koncu do $673,891 za Prodaja na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri ThousandEyes. Zadnja posodobitev: 11/16/2025

Programski inženir
Median $237K
Uspeh strank
$39K
Oblikovalec produktov
$279K

Vodja produktov
$412K
Prodaja
$674K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Razpored pridobivanja

33%

LETO 1

33%

LETO 2

34%

LETO 3

Pri ThousandEyes so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33% se pridobi v 1st-LETO (33.00% letno)

  • 33% se pridobi v 2nd-LETO (11.00% na obdobje)

  • 34% se pridobi v 3rd-LETO (11.33% na obdobje)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri ThousandEyes je Prodaja at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $673,891. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri ThousandEyes je $279,098.

Drugi viri