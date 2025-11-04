Programski inženir nadomestilo in India pri ThoughtSpot se giblje od ₹3.42M na year za MTS 2 do ₹11.92M na year za Staff Engineer. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹5.33M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete ThoughtSpot. Nazadnje posodobljeno: 11/4/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
MTS 2
₹3.42M
₹2.34M
₹828K
₹249K
MTS 3
₹3.42M
₹2.93M
₹422K
₹69.8K
MTS 4
₹4.91M
₹3.5M
₹1.4M
₹11.3K
Senior MTS
₹8.82M
₹6.11M
₹2.71M
₹0
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri ThoughtSpot so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)
25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)