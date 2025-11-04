Imenik podjetij
ThoughtSpot
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Analitik kibernetske varnosti

  • Vse plače Analitik kibernetske varnosti

ThoughtSpot Analitik kibernetske varnosti Plače

Povprečno Analitik kibernetske varnosti skupno nadomestilo pri ThoughtSpot se giblje od ₹7.94M do ₹11.11M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete ThoughtSpot. Nazadnje posodobljeno: 11/4/2025

Povprečno skupno nadomestilo

₹8.59M - ₹9.99M
India
Običajen razpon
Možen razpon
₹7.94M₹8.59M₹9.99M₹11.11M
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 3 več Analitik kibernetske varnosti prijavs pri ThoughtSpot za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača

Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri ThoughtSpot so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Analitik kibernetske varnosti ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Analitik kibernetske varnosti pri ThoughtSpot znaša letno skupno plačilo ₹11,111,040. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri ThoughtSpot za vlogo Analitik kibernetske varnosti je ₹7,936,457.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za ThoughtSpot

Povezana podjetja

  • Infoblox
  • GridPoint
  • ZOLL Data Systems
  • Mastercard
  • Proofpoint
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri