Povprečno Prodaja skupno nadomestilo in United States pri ThoughtSpot se giblje od $270K do $384K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete ThoughtSpot. Nazadnje posodobljeno: 11/4/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$306K - $348K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$270K$306K$348K$384K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri ThoughtSpot so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Prodaja pri ThoughtSpot in United States znaša letno skupno plačilo $383,500. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri ThoughtSpot za vlogo Prodaja in United States je $269,750.

