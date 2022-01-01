Imenik podjetij
ThoughtSpot
ThoughtSpot Plače

Plače ThoughtSpot se gibljejo od $12,271 skupnega letnega nadomestila za Kadrovik na spodnjem koncu do $326,625 za Prodaja na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri ThoughtSpot. Zadnja posodobitev: 11/16/2025

Programski inženir
MTS 2 $39.5K
MTS 3 $39.5K
MTS 4 $56.7K
Senior MTS $102K
Staff Engineer $138K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Trženje
Median $148K
Poslovni analitik
$213K

Korporativni razvoj
$159K
Podatkovni znanstvenik
$133K
Informacijski tehnolog (IT)
$49.8K
Oblikovalec produktov
$30.9K
Vodja produktov
$110K
Kadrovik
$12.3K
Prodaja
$327K
Analitik kibernetske varnosti
$107K
Vodja programskega inženirstva
$152K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri ThoughtSpot so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (6.25% četrtletno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (6.25% četrtletno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri ThoughtSpot je Prodaja at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $326,625. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri ThoughtSpot je $108,845.

Drugi viri