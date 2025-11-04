Imenik podjetij
Vodja tehničnih programov nadomestilo in United Kingdom pri Thought Machine se giblje od £77.9K na year za IC2 do £140K na year za IC3. Mediana yearnega nadomestila in United Kingdom znaša skupaj £122K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Thought Machine. Nazadnje posodobljeno: 11/4/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
IC1
Technical Program Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£77.9K
£67.8K
£0
£10.1K
IC3
Senior Technical Program Manager
£140K
£123K
£12.3K
£5K
IC4
Principal Technical Program Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
Prikaži 1 Več stopenj
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Thought Machine so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja tehničnih programov pri Thought Machine in United Kingdom znaša letno skupno plačilo £167,612. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Thought Machine za vlogo Vodja tehničnih programov in United Kingdom je £112,275.

