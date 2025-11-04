Thought Machine Vodja tehničnih programov Plače

Vodja tehničnih programov nadomestilo in United Kingdom pri Thought Machine se giblje od £77.9K na year za IC2 do £140K na year za IC3. Mediana yearnega nadomestila in United Kingdom znaša skupaj £122K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Thought Machine. Nazadnje posodobljeno: 11/4/2025

Naziv stopnje Skupaj Osnova Delnice (/yr) Bonus IC1 Technical Program Manager £ -- £ -- £ -- £ -- IC2 £77.9K £67.8K £0 £10.1K IC3 Senior Technical Program Manager £140K £123K £12.3K £5K IC4 Principal Technical Program Manager £ -- £ -- £ -- £ -- Prikaži 1 Več stopenj

Najnovejše prijave plač

Razpored pridobivanja Glavna 25 % LETO 1 25 % LETO 2 25 % LETO 3 25 % LETO 4 Vrsta delnic RSU Pri Thought Machine so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja: 25 % se pridobi v 1st - LETO ( 25.00 % letno )

25 % se pridobi v 2nd - LETO ( 2.08 % mesečno )

25 % se pridobi v 3rd - LETO ( 2.08 % mesečno )

25 % se pridobi v 4th - LETO ( 2.08 % mesečno )

Kakšen je razpoред pridobivanja pri Thought Machine ?

