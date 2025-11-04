Imenik podjetij
Thought Machine
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Kadrovik

  • Vse plače Kadrovik

Thought Machine Kadrovik Plače

Povprečno Kadrovik skupno nadomestilo in United Kingdom pri Thought Machine se giblje od £56.6K do £77.3K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Thought Machine. Nazadnje posodobljeno: 11/4/2025

Povprečno skupno nadomestilo

£60.6K - £73.3K
United Kingdom
Običajen razpon
Možen razpon
£56.6K£60.6K£73.3K£77.3K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 2 več Kadrovik prijavs pri Thought Machine za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

💰 Prikaži vse Plače

💪 Prispevaj Vaša plača

Block logo
+£44.1K
Robinhood logo
+£67.7K
Stripe logo
+£15.2K
Datadog logo
+£26.6K
Verily logo
+£16.7K
Don't get lowballed

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Thought Machine so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Kadrovik ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Kadrovik pri Thought Machine in United Kingdom znaša letno skupno plačilo £77,296. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Thought Machine za vlogo Kadrovik in United Kingdom je £56,639.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Thought Machine

Povezana podjetja

  • Codat
  • Starling Bank
  • Streetbees
  • QuantumBlack
  • Soldo
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri