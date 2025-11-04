Imenik podjetij
Thought Machine
Thought Machine Vodja produktov Plače

Vodja produktov nadomestilo in United Kingdom pri Thought Machine znaša £105K na year za IC2. Mediana yearnega nadomestila in United Kingdom znaša skupaj £83.7K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Thought Machine. Nazadnje posodobljeno: 11/4/2025

IC1
Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
IC2
£105K
£105K
£0
£0
IC3
Senior Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
IC4
Principal Product Manager
£ --
£ --
£ --
£ --
Najnovejše prijave plač
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Thought Machine so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja produktov pri Thought Machine in United Kingdom znaša letno skupno plačilo £186,422. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Thought Machine za vlogo Vodja produktov in United Kingdom je £83,650.

