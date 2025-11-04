Imenik podjetij
Thought Machine
Povprečno Uspeh strank skupno nadomestilo in United Kingdom pri Thought Machine se giblje od £112K do £159K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Thought Machine. Nazadnje posodobljeno: 11/4/2025

Povprečno skupno nadomestilo

£127K - £151K
United Kingdom
Običajen razpon
Možen razpon
£112K£127K£151K£159K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Thought Machine so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Uspeh strank pri Thought Machine in United Kingdom znaša letno skupno plačilo £158,851. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Thought Machine za vlogo Uspeh strank in United Kingdom je £111,886.

