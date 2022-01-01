Imenik podjetij
Thought Machine Plače

Plače Thought Machine se gibljejo od $77,555 skupnega letnega nadomestila za Programski inženir na spodnjem koncu do $237,936 za Vodja programskega inženirstva na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Thought Machine. Zadnja posodobitev: 11/16/2025

Programski inženir
IC1 $77.6K
IC2 $131K
IC3 $177K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Vodja programskega inženirstva
Median $238K
Vodja tehničnih programov
Median $161K

Vodja produktov
Median $110K
Uspeh strank
$182K
Kadrovik
$88K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri Thought Machine so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Thought Machine je Vodja programskega inženirstva z letnim skupnim plačilom $237,936. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Thought Machine je $145,990.

Drugi viri