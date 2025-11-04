Imenik podjetij
Mediana Vodstveni svetovalec nadomestila in United States pri Thought Logic Consulting znaša skupaj $165K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Thought Logic Consulting. Nazadnje posodobljeno: 11/4/2025

Mediani paket
company icon
Thought Logic Consulting
Principal Consultant
Atlanta, GA
Skupaj na leto
$165K
Raven
-
Osnovna plača
$150K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$15K
Leta v podjetju
1 Leto
Leta izkušenj
6 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Thought Logic Consulting?
Najnovejše prijave plač
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodstveni svetovalec pri Thought Logic Consulting in United States znaša letno skupno plačilo $210,800. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Thought Logic Consulting za vlogo Vodstveni svetovalec in United States je $161,500.

