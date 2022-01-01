Imenik podjetij
Thomson Reuters Plače

Plače Thomson Reuters se gibljejo od $6,509 skupnega letnega nadomestila za Služba za stranke na spodnjem koncu do $385,000 za Prodaja na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Thomson Reuters. Zadnja posodobitev: 9/20/2025

$160K

Programski inženir
TR7 $7.3K
TR6 $26.6K
TR5 $24.5K
TR4 $29.3K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Vodja izdelkov
Product Manager $102K
Director $169K
Oblikovalec izdelkov
Median $90.3K

UX oblikovalec

Podatkovni znanstvenik
Median $87.1K
Prodaja
Median $385K
Vodja programskega inženiringa
Median $233K
UX raziskovalec
Median $63.7K
Človeški viri
Median $372K
Poslovne operacije
$159K
Poslovni analitik
$24.6K
Poslovni razvoj
$122K
Vodja osebja
$164K
Služba za stranke
$6.5K
Podatkovni analitik
$17.4K
Vodja podatkovne znanosti
$127K
Finančni analitik
$7.5K
Informacijski tehnolog (IT)
$16.8K
Pravni oddelek
$118K
Svetovalni upravni strokovnjak
$96.7K
Trženje
$76.4K
Vodja projekta
$124K
Prodajni inženir
$112K
Analitik kibernetske varnosti
$122K
Arhitekt rešitev
$122K
Tehnični pisatelj
$17.5K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Thomson Reuters je Prodaja z letnim skupnim plačilom $385,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Thomson Reuters je $96,714.

Drugi viri