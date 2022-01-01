Imenik podjetij
Thinkific Plače

Plače Thinkific se gibljejo od $66,637 skupnega letnega nadomestila za Kadrovik na spodnjem koncu do $150,565 za Vodja programskega inženirstva na zgornjem koncu. Zadnja posodobitev: 11/15/2025

Vodja produktov
Median $103K
Programski inženir
Median $108K

Full-Stack programski inženir

Poslovni analitik
$108K

Služba za stranke
$75.4K
Trženjske operacije
$73K
Oblikovalec produktov
$139K
Kadrovik
$66.6K
Vodja programskega inženirstva
$151K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Thinkific so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Thinkific je Vodja programskega inženirstva at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $150,565. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Thinkific je $105,321.

