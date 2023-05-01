Imenik podjetij
THINK Surgical
THINK Surgical Plače

Plače THINK Surgical se gibljejo od $71,244 skupnega letnega nadomestila za Biomedicinski inženir na spodnjem koncu do $165,825 za Vodja oblikovanja produktov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri THINK Surgical. Zadnja posodobitev: 11/15/2025

Programski inženir
Median $163K
Biomedicinski inženir
$71.2K
Oblikovalec produktov
$159K

Vodja oblikovanja produktov
$166K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri THINK Surgical je Vodja oblikovanja produktov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $165,825. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri THINK Surgical je $160,683.

